Exclusivo: Se filtra audio de Gregorio Pérez despidiéndose de los jugadores de Universitario [VIDEO]

La salida de Gregorio Pérez de la dirección técnica de Universitario ha causado un enorme revuelo entre los hinchas merengues quienes lamentan que el club no haya hecho el esfuerzo para mantener a un estratega que los hacia soñar con la posibilidad del título nacional. de la Liga 1 2020.

Como ha informado Líbero hoy viernes 12 de junio de 2020, la administración temporal de Universitario, encabezada por Carlos Moreno, emitió un comunicado dando a conocer que no seguirán contando con Gregorio Pérez y su comando técnico para el reinicio de la Liga 1 2020 previsto para el 31 de julio.

“El Club Universitario de Deportes comunica que, debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el Club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían”, señala el comunicado.

Gregorio Pérez se despide vía WhatsApp

A través de las redes sociales, se filtró un audio de WhatsApp en el que el ex técnico de Univeristario, Gregorio Pérez se despide el plantel y le expresa su agradecimiento por el profesionalismo mostrado hacia su persona y su comando técnico.

Lo más llamativo del audio de WhatsApp es el lamento del entrenador uruguayo quien señala que su abrupta salida como estratega del cuadro merengue trunca su sueño de ser campeón nacional en la temporada 2020.

"Buenas tardes muchachos, compañeros, les quiero manifestar a través de este audio que ya deben estar enterados de que, lamentablemente, nosotros no los podemos seguir acompañando junto con Daniel y Edgardo. Se nos ha quedado por el camino, osea nos ha truncado un sueño a nosotros. Ustedes lo pueden culminar lógicamente y, bueno, en este momento difícil quiero enviarles un abrazo grande de agradecimiento por la amistad, por el respeto y por el profesionalismo y todo ese lazo humano que mantuvimos entre todos sintiendo lo mismo", señala Gregorio Pérez.

"Les mando un abrazo grande. En el transcurso de los días nos vamos a comunicar. El deseo de lo mejor que se lo merecen no me cabe la menor duda que van a culminar con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba es por toda las condiciones que ustedes reúnen en todo los aspectos. La verdad que no pensábamos que íbamos a llegar a este fin pero ante las circunstancias que realmente no se daban para nosotros retornar, se ha decidido que nosotros quedemos aquí o no podamos continuar. Abrazo grande, bendiciones a todos, nuevamente gracias y nos comunicaremos en el correr de los días", concluye el audio del ex entrenador de Universitario.