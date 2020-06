Gregorio Pérez: "No descarto un regreso al fútbol peruano"

Apenas tres meses le bastaron a Gregorio Pérez para confirmar lo que ya sabía: el talento existe a raudales en el Perú. Su corta experiencia en Universitario le dan valor a sus palabras y aquello transmitió en una entrevista con el programa 'Al Ángulo'.

"Lo poquito que vi es que en Perú hay muy buenos jugadores jóvenes. Creo que tienen que hacer mas hincapié en la formación de los equipos. No me cabe la duda que deben haber grandes talentos, pero hay que buscarlos, hay que crear talentos. Perú tiene una historia muy rica, con su forma de jugar, con su filosofía y su idiosincracia. También hay que ayudar a los jóvenes a crecer. Me dejó una gran impresión el jugador peruano", explicó el entrenador de 72 años.

En ese sentido, el extécnico de Universitario no descartó volver al fútbol de nuestro país en un futuro cercano. Los clubes de la Liga 1 ya saben de su trabajo y su posible vuelta al Perú depende de un par de negociaciones, además que se deje atrás la pandemia del COVID-19.

"Yo nunca hablo de revanchas, yo nunca descarto nada. Será porque soy un hombre de fe y sabemos, a veces, que por algo ocurren las cosas. Yo no descarto un regreso al Perú", precisó Pérez.

"Muchos pensarán a donde iré a los 72 años, que vaya a cuidar a mis nietos, pero la llama está viva. De repente no tengo la posibilidad de seguir trabajando, pero como tengo fe, de repente sí", remató.

Los números de Gregorio Pérez

Pese al proceso interrumpido, el técnico uruguayo dejó una buena imagen en el banquillo de Universitario: logró avanzar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores y ubicarlo en el cuarto puesto del Torneo Apertura antes del parón por el COVID-19. En resumen, Pérez ganó 5 partidos , empató 3 y perdió 3 (dos en la Libertadores).