Solución y Desarrollo: “No tenemos nada que ver con los hechos en Indecopi”

La sede principal del Indecopi, en el distrito de San Luis, sufrió un atentado que la misma entidad del Estado calificó como “un acto terrorista” en un amplio comunicado, donde también le piden a la Policía Nacional que den con los autores intelectuales y materiales del lamentable hecho ocurrido esta mañana. La PNP ya tiene a un detenido por ser presuntamente el que detonó la bomba. Su nombre es César Andrés Gonzales Ballón, de 40 años, y es investigado por los efectivos y también su casa es revisada. Además, se conoció que la PNP ya tiene en su poder su celular para conocer los vínculos que lo habrían llevado a provocar, presuntamente, el delito.

Ante esto, Solución y Desarrollo, una de las partes que es protagonista en esta triste disputa administrativa por Universitario de Deportes, pidió la palabra y se refirieron al atentado señalando que ellos no tienen nada que ver. No declaró Raúl Leguía, pues lo hizo Marco Palacios, Gerente Legal de la mencionada empresa que manifiesta tiene el poder de la ‘U’ todavía ante la tacha de Carlos Moreno en Sunarp.

“Primero tenemos que lamentar estos sucesos y nadie puede estar de acuerdo con estos actos de violencia. Además, precisar que ni el Indecopi ni nadie está incriminando a Solución y Desarrollo. Las autoridades harán las investigaciones y definirán quienes son los responsables. Solución y Desarrollo no tiene nada que ver con estos hechos, siempre hemos deslindado con la violencia. Pero debemos aclarar que la violencia es de diversa naturaleza, pues también se da cuando una autoridad no responde a los requerimientos de un administrador. Indecopi tiene el caso de la ‘U’ desde el 2012 y desde todos estos años se denunció en Indecopi las irregularidades de muchos acreedores en mal uso del patrimonio del club. Indecopi ha sido indolente y no ha resuelto nada, siempre le echó la culpa a la Junta de Acreedores. Eso también es una forma de violencia”, indicó Palacios, el abogado designado por Raúl Leguía.

Luego, consultados sobre si sospechan de aquellos que cometieron este delito ante el local del Indecopi, manifestaron que “nosotros no podemos responder por actos que no hemos cometido. Las autoridades deben de hacer una investigación e identificar a las personas que han cometido este acto. Nosotros no podemos identificar, no sabemos qué asociación o grupo fue. Podemos pensar que hasta que raro que ocurra esto. Las autoridades tienen que responder”.

Acto seguido, y hablando sobre las responsabilidades ante el clima tenso que se vive en tienda crema en los últimos días y lo que se dice en redes sociales desde hace varias semanas, Raúl Leguía sí indicó lo siguiente: “Yo no tengo redes sociales”.

Acto seguido, Marco Palacios señaló que “nunca avalamos actos de violencia. No entendemos porque se nos puede involucrar en esto. Las autoridades tienen que determinar la responsabilidad. Yo no puedo decir alegremente ha sido fulano de tal porque eso puede traer como consecuencia una demanda por difamación a los que digan eso o imputarnos hechos que no corresponden. Si alguien se atreve a insinuar si quiera que Solución y Desarrollo tiene algo que ver, tendrá que responder”