Reimond Manco, nuevo fichaje de Grau: "La idea es pelear por un torneo internacional"

Reimond Manco era un nombre atractivo para cualquier club de la Liga 1 desde su salida de Binacional, pero fue Atlético Grau el que se movió más rápido para fichar a un jugador que le dará un salto de calidad al equipo de Rafo Castillo.

"Estoy contento de estar aquí, todos sabemos la trayectoria que tiene este equipo. Estoy agradecido por la oportunidad", manifestó Manco en una entrevista con GOLPERU.

En ese sentido, el futbolista de 29 años reveló que el actual DT de Atlético Grau fue clave en su fichaje. "Rafo se comunicó conmigo, todos sabemos la afinidad que tengo con él, así que prevaleció eso y también la disposición de la directiva", sostuvo.

Ahora bien, Reimond Manco no negó que desde otros clubes lo tentaron, pero prevaleció su palabra con el Atlético Grau. "Tenía un par de cosas extras, pero ya le había dado mi palabra al gerente del club y a Rafo", indicó.

En ese sentido, el exjotita precisó que tiene contrato con Atlético Grau hasta final de temporada. "En principio mi contrato es todo lo que resta de la temporada y dependiendo de cómo vaya la cosa, se pensaría en un año más", aseguró.

Aunque llega al colero del Torneo Apertura, Reimond Manco no se desanima y piensa en grande. "Queda mucho campeonato. La idea no es salvar la categoría, sino pelear un campeonato internacional y por qué no ganar el Clausura", afirmó.

"El Clausura lo vamos a comenzar desde cero, van a ser en dos grupos y ahí las chances aumentan para todos", sentenció el exjugador de Binacional.

Atlético Grau en Liga 1

El club norteño es colero del Torneo Apertura con apenas dos puntos de 18 posibles. En ese sentido, Pablo Zegarra fue cesado y Rafo Castillo fue la solución a la crisis deportiva de inicios de temporada. El 'Patrimonio' apenas pudo puntuar gracias a sus empates en casa ante San Martín (0-0) y César Vallejo (1-1).