Sergio Peña: "No quiero regresar a Alianza Lima cuando esté acabado"

Sergio Peña tiene apenas 24 años, un gran futuro por delante en el extranjero, pero existe una obsesión que no se le quita de la cabeza: la idea de triunfar en Alianza Lima tras dos pasos fugaces en el club de sus amores.

Y es que el volante del FC Emmen apenas jugó la temporada 2013 en Alianza Lima antes de dar el salto al extranjero y posteriormente volvió a mediados de 2015, sin la posibilidad de consolidarse con la camiseta blanquiazul.

"Es uno de mis objetivos por cumplir, yo le tengo mucho cariño a Alianza y me gustaría regresar en algún momento y lograr grandes cosas, jugar una Libertadores, hacerlo bien", expresó Peña en una entrevista con 'Los Renegrones'.

En ese sentido, el sobrino de Paolo Guerrero remarcó su deseo de volver en una buena edad. "No quiero regresar cuando esté viejo, acabado, quiero regresar a jugar, a aportar pero para eso todavía falta mucho y vamos a ver si en ese tiempo Alianza me quiere", precisó.

A propósito del club de sus amores, Sergio Peña detalló sus inicios en el fútbol. "Desde siempre quise ser futbolista, desde que tengo uso de razón juego fútbol, siempre quise jugar en Alianza, estar en el extranjero y poco a poco se fue dando todo. Llegué a Alianza con 9 años, me fui a los 18", indicó.

Si bien el volante se quedó con las ganas de anotar un gol como blanquiazul, el hincha de Alianza Lima nunca olvidará aquella asistencia a Yordy Reyna para decidir un clásico en el 2013. "Cuando me tocó jugar ese clásico yo sabía lo que iba a ser, me moría por jugarlo y por ganarlo, jugué poco tiempo pero entré y lo hice bien. Creo que es el gol que más he gritado en mi carrera", afirmó.

Sobre su segunda etapa en Matute, el recuerdo no es tan grato en Sergio Peña. "Me pusieron en todas las posiciones, yo llegué porque la dirigencia me quería. Fue una mala decisión volver de Europa a Perú, en Alianza no se dieron las cosas como yo esperaba en todo aspecto", puntualizó.

Sergio Peña vs Alianza Lima

Jefferson Farfán lo explicó muy bien: es difícil enfrentar al equipo de tus amores. Y Sergio Peña lo hizo tres veces con camiseta de la San Martín y le ganó dos veces, uno en Matute. "Era difícil enfrentar a Alianza pero cuando uno juega en otro equipo le quieres ganar porque quieres demostrar y me tocó ganarle a Alianza y jugándoles bien", señaló.