Patricio Rubio contó historia de Christian Cueva y su decisión de llegar a Alianza Lima

Meterse a la historia de Alianza Lima con un título es el gran reto que tiene Mario Salas para esta temporada, por ello comenzó a intensificar los trabajos tácticos alistando la pizarra de su primer once en el inicio de la Liga 1 piloteado en el ataque por Patricio Rubio.

El “Comandante” tiene claro que el corto de tiempo que tendrá no es excusa para ofrecer desde el debut su sello presentando un equipo intenso en la recuperación y efectivo en la ofensiva, como lo hizo en los últimos años en Sporting Cristal y Colo Colo.

“Queremos luchar por el campeonato Apertura, aunque para nosotros no va a ser una prueba de algo. Queremos desde la fecha 7 estar en condiciones de pelear todos los partidos y esperamos que nuestra idea se plasme lo más rápido posible”, dijo el DT chileno en conferencia.

Patricio Rubio será su principal carta en la ofensiva y luego de cumplir con los protocolos será puesto a punto en la parte física con el objetivo que pueda adaptarse a los movimientos que deberá realizar para agrandar la estadística de 144 goles que lleva en su carrera.

“Feliz por haber firmado y poder ir a Alianza. Soy un ‘9’ que aguanta arriba, que lucha mucho y ofrece un respiro al equipo. Muy colaborador, mucha ayuda al equipo y es lo que van a encontrar en mi llegada allá”, dijo el “Pato” en RPP.

“Cueva, con quien fue campeón chileno con Unión Española, me dijo que Alianza Lima era el equipo más grande. También me contó que Alianza es un equipo muy grande y muy importante, que acá me voy a sentir muy bien. Que están todas las condiciones dadas para que triunfara. Solo queda entregar lo mejor cada día cada partido para que el hincha de Alianza esté feliz” agregó.