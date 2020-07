"Renato Tapia tiene mucha similitud con Casemiro", comentó Jayo Legario [VIDEO]

Celta de Vigo tendrá a otro peruano en sus filas. Se trata de Renato Tapia quien llegó en calidad de jugador libre tras su paso por el Feyenoord de Holanda. Jayo Legario, exjugador del cuadro español, comparó al volante de la selección peruana con el juego del brasileño, Casemiro a quien enfrentará en LaLiga.

Jayo Legario se mostró contento por el traspaso de Renato Tapia al fútbol español. "Estoy muy feliz por Renato, ir a la Liga española le va a caer muy bien, va a poder seguir creciendo y le va a ayudar a mejorar en su fútbol", fue lo primero que dijo el popular "Pulpo".

Luego agregó. "Salvando las diferencias, Renato Tapia tiene mucha similitud con Casemiro. Tienen ese mismo modo de jugar. Renato ha aprendido a poder meterse entre los centrales y también a llegar al área rival", expresó el exjugador de Alianza Lima en Ovación.

Jayo también resaltó las virtudes del juego de Renato Tapia. "A pesar de que no es tan alto, sabe ganar de cabeza y eso le puede servir bastante al Celta, que este año le ha faltado esa consistencia defensiva. En España tienes que jugar rápido, a uno o dos toques y más en esa posición, eso le va a servir a Renato", dijo.

El exjugador del Celta (2001), también dijo que Tapia y Aquino. "Han tenido una evolución bastante importante, Aquino me ha sorprendido mucho. Ir al fútbol mexicano le ha servido y no tiene temor de pisar el área. Renato me ha sorprendido porque, Incluso cuando no tenía continuidad, ha rendido en la Selección Peruana. Sigo pensando que él, por haber terminado su formación en Europa, está un paso adelante", culminó.

Renato Tapia: peruanos que jugaron en el Celta de Vigo

José ‘Chemo’ del Solar: El exvolante de Universitario tuvo un paso por España, donde llegó en la temporada 1996-97. Con el Celta de Vigo llegó a jugar 31 partidos, anotando un solo gol.

Juan José Jayo Legario: Tras estar en el Unión de Santa fe de Argentina, el ‘Pulpo pasó al Celta de Vigo (2001-02) en donde estuvo en 20 encuentros y marcó cuatro goles.

Francisco Duclós: El defensor de Alianza Lima llegó a mediados del 2014 al Celta de Vigo B. Sin embargo, el lateral o central no llegó a debutar oficialmente. Participó en dos encuentros con la filial de la Tercera División.