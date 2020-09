Ángel Comizzo sobre convocatoria de la Selección Peruana: "No me preocupa perder a José Carvallo"

A falta de cinco fechas para el final del Apertura y con siete puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Universitario deberá afrontar la recta final de la primera fase de la Liga 1 sin dos de sus jugadores más importantes, Aldo Corzo y José Carvallo.

Si bien para paliar la baja del lateral derecho Ángel Comizzo cuenta con un Diego Chávez en buen nivel, el caso es muy distinto para con el "1" de Universitario. Sin un suplente de experiencia, el DT argentino deberá acudir a la cantera.

Aamet Calderón (22 años) y Diego Romero (19), sin experiencia en Primera División, lucharán por la titularidad en el arco para los juegos ante Municipal, UTC y Binacional, correspondientes a las fechas 15, 16 y 17 del Torneo Apertura 2020.

"Están preparados, el jugador de la ‘U’ está listo, le toque a quien le toque, creo que lo van a hacer muy bien. No es una preocupación, para nada", expresó Comizzo en una entrevista con RPP Noticias.

A propósito de la amplia ventaja que tienen como líderes del Apertura, el DT de Universitario destacó la concentración y compromiso de sus jugadores para afrontar cada juego como si fuera una final.

"No miramos la tabla, el equipo no mira eso, el equipo sabe qué tiene que hacer, saben que tienen que ganar, que quedan cinco finales, eso lo tienen muy claro, por eso juegan cada partido como el último. Ellos no están pensando en lo demás, esta noche concentramos y nos preparamos pensando en Municipal. Cada 90 minutos, este equipo enfrenta una final", puntualizó.

José Carvallo

El futbolista de 34 años, uno de los puntales en el equipo de Ángel Comizzo, es uno de los arqueros que más vallas en cero ha dejado en el Apertura. El "1" de Universitario no se dejó anotar en seis juegos, los mismos que Daniel Ferreyra (Cienciano).