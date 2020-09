Presidente de Cerro Largo revela que Universitario aún no paga su deuda: "No se han comunicado con nosotros"

Universitario y Cerro Largo disputaron en enero la 'Noche Crema 2020', evento por el cual el club uruguayo iba a recibir un monto económico. Sin embargo, el correr de los meses llegó sin el cheque esperado, ello a la par de la consolidación de Jonathan Dos Santos en el equipo de Ate- Es así que en la víspera el titular de la institución charrúa dio a conocer que aún no se les paga por aquella presentación y, peor aún, que no hay comunicación por parte del cuadro 'crema'.

En diálogo con UCI Deportes, Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, reveló que no ha existido diálogo por parte de Universitario para poder solventar esta deuda, lo cual no ven con buenos ojos teniendo en cuenta que cedieron a préstamo a Jonathan Dos Santos, quien hoy se ha consolidado como figura del equipo.

"Todavía la mantienen (la deuda), no se ha comunicado con nosotros. Nosotros podemos esperar, pero me parece que hay que finiquitar las cosas. Nosotros nos hemos portado muy bien con Universitario, le hemos cedido un jugador que se ha transformado en figura, que es el goleador del equipo y esa deuda si bien es un monto importante, pero no para una institución como Universitario", señaló al citado medio.

Tras ello reveló que, pese a que han habido diferentes administraciones en Universitario, no ha existido conversación con ellos desde ninguna directiva. "No, no hemos conversado con ellos, pero como toda institución que cuando cambian de administradores deben de tener conocimiento de lo que sucede en la administración anterior porque la institución es una sola y la verdad en ni un momento se han comunicado con nosotros y es de vox populi porque, además, en todas las notas lo hemos manifestado y la prensa tiene conocimiento y si la prensa tiene conocimiento, sin lugar a dudas los directivos de la institución deben tener conocimiento de que no han honrado con sus obligaciones", enfatizó.

Sobre el futuro de Dos Santos

Dehl no es ajeno al accionar del uruguayo Dos Santos, quien ha logrado exhibirse por lo alto en el fútbol peruano. Él se ha ganado el cariño de los hinchas de Universitario, pero consideró que el propio club se pone trabas dado su nula disposición para solventar primero la deuda.

"Lo que pasa es que el club mismo se está cerrando sus puertas ante esta actitud de no comunicarse, de no hablar del tema, de no cumplir con sus obligaciones, el propio club se cierra las puertas", reclamó.

El titular de Cerro Largo rememoró que "no todo está dicho" en el fútbol y que nadie sabe qué puede pasar a futuro con Jonathan Dos Santos, aunque resaltó que, antes de hablar de una posible continuidad, los 'cremas' deben cumplir sus obligaciones.

Es un préstamo con un vencimiento, es un préstamo a término, pero en el fútbol siempre puede haber novedades y no está todo dicho. Hay que esperar al vencimiento del contrato y ver qué sucede. Lo importante es que el jugador cumpla con sus obligaciones. Nosotros hemos quedado muy bien parados por la actuación del jugador y bueno, por un momento que Universitario cumpla con sus obligaciones.