Alianza Lima: 'Fondo Blanquiazul' evaluará a Mario Salas luego del partido ante Cienciano

Si bien Mario Salas fue contratado hasta el 2021, su permanencia en Alianza Lima dependerá exclusivamente de la decisión que tome el Fondo Blanquiazul luego de haberlo evaluado al final de la Fase 1, estamos hablando después del partido de mañana ante Cienciano (3:30 pm).

En las reuniones que serán a partir del lunes con los miembros del Fondo, también participarán el director deportivo Víctor Hugo Marulanda y Daniel Ahmed, quien ocupa la jefatura de Planeación y Desarrollo Deportivo. En estas se debatirán y analizarán el balance del equipo de Alianza Lima en la era Mario Salas.

Hay distintas posiciones. Algunos señalan que el técnico chileno no tiene la culpa de esta crisis deportiva del equipo porque no son los jugadores que pidió al inicio del 2020, en cambio otros consideran que su mensaje no llega al plantel y que la idea de juego no es la adecuada para Alianza Lima.

De todos modos, mañana Alianza Lima intentará terminar la Fase 1 con un triunfo sobre Cienciano en el estadio Iván Moreno. Para ello el ‘Comandante’ Salas tendrá de nuevo a Patricio Rubio, quien ya cumplió su fecha de suspensión.

Caso Beto Da Silva

En Alianza Lima seguirán practicándole resonancias a Beto Da Silva tras su lesión en el partido ante San Martín. Hoy tendrán el último resultado, se espera que no tenga desgarro.

Otras noticias

El Fondo Blanquiazul decidió que Gustavo Zevallos no sea más el gerente deportivo del club. También oficializó la salida del colombiano Cristian Zuñiga.