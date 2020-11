Rodrigo Pérez defendió a Mario Salas: "No solamente una persona es el responsable"

Mario Salas llegó a Alianza Lima con el objetivo de desarrollar un prometedor proyecto. A pesar de las expectativas, el estratega chileno no pudo encontrar el sistema de juego y los resultados no lo favorecieron: de los 18 encuentros que disputó, ganó 2, perdió 9 y empató en 7 oportunidades.

Complicados en el acumulado, la directiva blanquiazul decidió poner fin a la etapa del estratega chileno en Alianza Lima. Sin embargo, Mario Salas no está dispuesto a negociar y pidió que le paguen la cláusula de rescisión.

Rodrigo Pérez, exdefensor de Alianza Lima, se refirió sobre el complicado momento que viene el cuadro blanquiazul. El actual instructor de la Conmebol señaló que Mario Salas no es el único culpable de la campaña que viene desarrollando los íntimos.

"La responsabilidad es compartida. Mario es un gran profesional, tiene mucha capacidad, pero acá hay que hacer una evaluación del por qué se está viviendo esta situación. Es muy fácil quizá solo ver solamente por lo del técnico, pero acá hay muchas cosas, plantel, dirigente y jugadores. No solamente una persona es el responsable", señaló Pérez a RPP.

FOTO: FPF

El exdefensor salió campeón nacional con Alianza Lima en el 2006. Pérez espera que los blanquiazules puedan remontar esta complicada situación (alejarse de la zona de descenso).

"Es lamentable, no la están pasando bien no solamente el técnico y los jugadores, sino también los hinchas y la institución en general esperar que puedan remontar esta situación que no es cómoda para nadie", finalizó.