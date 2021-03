Jean Ferrari: "Habría una demanda millonaria contra la FPF de Alianza Lima y Carlos Stein"

Conocida la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre el caso entre Alianza Lima, la Federación Peruana (FPF) y Carlos Stein, Jean Ferrari, conocido hombre de fútbol, se refirió a lo que podría suceder de aquí en adelante para las partes involucradas.

“A nivel internacional, esto será la comidilla absolutamente de todo el sector de la industria del deporte mundial. Qué tan mal se está manejando el fútbol peruano para que el TAS haya intervenido y le haya dado la razón a un club. Esto es un golpe durísimo para la FPF”, comenzó diciendo el también ex gerente deportivo de Universitario de Deportes.

Asimismo, Jean Ferrari explicó que tanto Alianza Lima como Carlos Stein podría demandar a la FPF por una millonaria suma de dinero.

“Hay que ver la acción legal que tomarán con referencia a la reparación civil. Hay un daño durísimo porque habría una demanda millonaria contra la FPF tanto de Alianza Lima y del propio Carlos Stein”, precisó.

Finalmente, el ex jugador también indicó que el Departamento de Licencias tendría —y tiene— que respetar su propio reglamento para no verse en situaciones como la actual.

“Si tú pones reglas, cúmplelas, nada más. Pero si las rompes, si le quieres sacar la vuelta para favorecer a uno u a otro equipo, las consecuencias tarde o temprano llegan. La FPF debe estar viviendo una crisis muy compleja”, aseveró en diálogo con Trome.

Posición de Alianza Lima

LÍBERO trató de comunicarse con César Torres y Marco La Jara, pero hasta el termino de esta nota no hubo respuesta. Por su parte, Tito Ordóñez prefirió no dar una opinión al no formar parte del área legal que vio el caso ante el TAS.