Carlos Stein busca anular fallo del TAS que favoreció a Alianza para quedarse en la Liga 1

Carlos Stein no baja los brazos y, junto a su abogado Juan de Dios Crespo, presentó al TAS (Tribunal Suizo) un recurso de nulidad del laudo que favoreció la permanencia de Alianza Lima en la Liga 1 a inicios de año. ¿Qué implicancias podría tener que le den la razón al cuadro de Lambayeque?

Luego, el comunicador agregó que para él el pedido de Carlos Stein no tendrá efecto positivo para sus intereses. "¿Qué le van a hacer caso? Yo creo que no, tienen el derecho de hacerlo y ellos verán, a mí me parece que el tema va a pasar por buscar una indemnización de la FPF. La información nos llegó fuera de Lima, pues esto tiene que ser redactado por abogados que conozcan estos pedidos de nulidad", agregó.