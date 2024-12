Doriva Bueno confesó relación con Maca Lópéz: "Eso no indica que haya beneficiado"

"Conocí a 'Maca', tenemos una amistad de siempre y después sí, nosotros pasamos a conocernos más. Estoy con ella, no es una chica con la que simplemente pasé un tiempo. Pero eso no indica que haya beneficiado a la chica o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo. Que se dijera eso me molestó porque no es la verdad, yo fui separado para que esa investigación fuese hecha. Yo soy responsable de mi vida personal y está separada de mi vida profesional. Mi vida profesional la evalúa la Federación pero nunca mezclé mi vida profesional con la personal", sostuvo en el programa Negrini lo Sabe de Radio Ovación.