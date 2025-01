Agustín Lozano: "Yo no le tengo miedo a ningún 'pituquito' limeño ni a nadie"

A través de una conversación telefónica que se ha filtrado en las últimas horas, se escuchó al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano , refiriéndose a los temas controversiales que vive a su alrededor. Adicional a ello, se oye las razones del porqué no charla mucho con la prensa local en las instalaciones de la Videna.

En el programa "Negrini lo sabe" de Radio Ovación , el periodista llamó al presidente de la FPF para consultarle sobre varios puntos. Agustín Lozano fue claro al decir que no tiene inconvenientes de pronunciarse ante todos los hechos que se le involucran, pero dependerá de los tiempo que tenga el mismo mandamás del fútbol peruano.

"Estoy dispuesto a dar la cara toda la vida, como toda la vida he sido valiente y he dado la cara, no le tengo miedo a ningún 'pituquito' limeño ni a nadie. Periodista que quiera entrevistarme tiene que ser más inteligente que yo, tengo la libertad de declarar donde yo considere conveniente, pero todos los medios están confabulados, lo único que puedo decir es que hay intereses de por medio", declaró el presidente de la FPF a Ovación.