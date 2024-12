Cristian Benavente confesó tener su corazoncito por equipo peruano, ¿Cuál es?

'Bena' es hincha del Real Madrid , club donde se formó como jugador, sin embargo, por su familia materna conoce algo del fútbol peruano. Durante una entrevista con el Diario AS en 2020, el jugador reveló el equipo de la Liga 1 que más conocía

"Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza", dijo Benavente al citado medio.