Andy Polo sobre la denuncia de maltrato físico: "Es una estrategia de la madre de mis hijos"

Andy Polo compartió este documento

Documento compartido por Andy Polo

"El 15 de diciembre del 2021 me denunció por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres e integridad del grupo familiar. Yo desconocía de la existencia de esta denuncia, hasta que el 14 de Enero del 2022 notificaron en el domicilio de mi padre la Disposición Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la misma que declaró que la denuncia es infundada y ordenó su archivo definitivo, señalando que no existe lesión física o afectación psicológica que podría haber sufrido la persona presuntamente agredida ni mis menores hijos", indicó.

Documento compartido por Andy Polo

"Desde aproximadamente 3 años no mantengo una relación conyugal con la madre de mis hijos, habiéndome mudado de manera consensuada a otro domicilio en el mismo. Estado de los Estados Unidos de América. La madre de mis hijos afirmo en el programa de espectáculos que ha descubierto recientemente una infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones. Es importante señalar que desde el mes de junio del año 2021 he tratado con la madre de mis hijos en ponerme de acuerdo respecto a las condiciones de nuestro divorcio, el régimen de visitas de nuestros hijos y la cobertura de todas las necesidades de mis hijos, no habiendo sido posible llegar a un acuerdo por las altas pretensiones económicas que exceden largamente a las necesidades de mis menores hijos siendo que yo soy el responsable al 100 % económicamente de todas sus necesidades".