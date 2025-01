Fossati reveló que dejar la 'U' por la selección fue una buena decisión: "No me arrepiento"

Fossati reveló que dejar Universitario fue una decisión complicada, ya que se sentía a gusto con los resultados obtenidos y el ambiente que había creado junto a su cuerpo técnico y los jugadores. "A mí dejar la 'U' me costó, fue una decisión que me costó. Estaba muy bien, mi cuerpo técnico estaba muy bien, estábamos muy a gusto en todo sentido", expresó el entrenador, destacando el trabajo realizado en el club.

En su paso por la Selección Peruana, Fossati consideró que ser técnico de un equipo nacional es el mayor honor en el ámbito deportivo. "La Selección siempre es lo más grande de un país y Perú me estaba ofreciendo eso. Yo no me arrepiento de dejar algo querido por lo más importante", afirmó, subrayando la relevancia de representar a un país en el fútbol internacional.

Jorge Fossati solo ganó 1 partido oficial con Perú. El duelo terminó 1-0 ante Uruguay.

El uruguayo se mostró agradecido por el tiempo que pasó en Universitario, donde logró establecer una conexión especial con los jugadores y la afición. "Creo que se venía haciendo un trabajo que se veía y otro que no se ven con números", comentó, refiriéndose a los esfuerzos que no siempre se reflejan en las estadísticas, pero que son fundamentales para el desarrollo del equipo.

El exentrenador no olvidó mencionar el cariño que recibió de los hinchas peruanos, lo que hizo que su experiencia en el país fuera aún más significativa. "Cuando llegué a Lima y en Perú recibimos el afecto del hincha, del aficionado. Entonces, me lo preguntas hoy y no me arrepiento", concluyó Fossati, reafirmando su gratitud por el apoyo recibido durante su tiempo en el fútbol peruano.