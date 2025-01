Christian Cueva rompe en llanto y hace desgarradora confesión: "Quería dejar el fútbol"

"Quería dejar el fútbol, todo ese tema. Prefiero volver a tener nada, vivir tranquilo. A veces me pasaba eso, quería volver a Huamachuco, abrazar a mis hermanos. Comer de un plato los tres, era mi felicidad. Se me pasó por la cabeza en un momento. No me quejo", precisó entre lágrimas el actual jugador de Cienciano del Cusco.