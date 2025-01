Panameño reprochó duramente a Alianza Lima tras la derrota ante Universitario: "No sé cómo"

El jugador panameño José Murillo , referente de la selección de Panamá, dejó claro su sentir tras la reciente derrota por 1-2 ante Universitario de Deportes . En sus declaraciones, no solo analizó el partido, sino que también sorprendió con una mención hacia Alianza Lima .

Gol de Gustavo Herrera para la selección de Panamá contra Universitario.

En un giro inesperado, Murillo fue consultado sobre su compañero Jiovany Ramos, quien no continuó en Alianza Lima. Su respuesta fue contundente: “Jiovany Ramos es un jugador espectacular, no sé cómo no siguió en el equipo de Alianza Lima”. Esta afirmación ha dejado perplejos a los seguidores del club.