Ídolo de Alianza Lima reveló que le dolió perder la final 2023 ante Universitario: "No puedo..."

"Me dolió muchísimo la derrota de Alianza Lima en la final del 2023. Yo no puedo perder una final en Matute. Tu vas con el empate y ahí tenías que matar. En una final no te pueden hacer un gol en menos de cinco minutos. Conmigo en la cancha y si me dabas a Jayo, Waldir (Sáenz) y a 'Kanko' (Rodríguez), con eso no pasaba nadie y no perdíamos", declaró en reciente entrevista para el programa 'Entre Ceja y Ceja' del periodista Sebastián del Solar.