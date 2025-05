Aldo Olcese hace mea culpa sobre presente de Deportivo Municipal: "Mi responsabilidad es..."

Deportivo Municipal es uno de los equipos catalogados como históricos en el fútbol peruano, pero actualmente está muy lejos de la Primera División pues está disputando la Liga 3 tras no superar una crisis institucional de casi una década. Uno de los presidentes que tuvo el club en los últimos años ha sido Aldo Olcese, quien sorprendió al hacer mea culpa sobre los fallos que tuvo como mandamás de la institución.

Aldo Olcese hace mea culpa sobre el presente de Deportivo Municipal

El exfutbolista y referente del cuadro 'Edil' en su etapa como mediocampista fue presidente del cuadro 'Edil' de junio del 2023 y solo estuvo hasta finales del 2024 porque no pudo contrarrestar los problemas económicos que derivaron en los descensos deportivos dos años seguidos. Por ello, en reciente entrevista con el programa 'En Caliente' reconoció que es responsable que la 'Academia' esté disputando Liga 3 este 2025 y que se arrepiente de haber tomado el cargo presidencial cuando no estaba preparado para hacerlo.

"Yo en mi vida siempre dije; 'Nunca me iba a arrepentir de nada en lo que haga', pero de ser presidente del 'Muni', de eso si me arrepiento porque no estaba preparado, acepté algo que no tenía que aceptar. A pesar que quise, intenté, hice todo lo posible para poder salvar al 'Muni'. Quiero ser claro, no me saco la responsabilidad. Tuve miles de errores y mi responsabilidad es que ahora Municipal esté en tercera, en Liga 3, pero también quiero ser muy claro que la culpa al 100% no es mía, y si tengo algo, tendré un 20, 30 o 40% de culpa de la situación en la que está el club", sostuvo en el espació emitido en el canal de Youtube 'Con Señal TV'.

Aldo Olcese afirma que no es 100% culpable de los problemas que atraviesa Deportivo Municipal

En esa misma línea, el exdirigente de 50 años e hincha confeso del 'Muni' fue tajante al decir que el no tiene la totalidad de la culpa de todo lo que ocurrió con la institución, pues a partir del 2016 comenzó a generarse la deuda que cuando asumió sus funciones, ya era impagable.

"Acá si quiero dejar algo claro, no es porque yo fui presidente, el club está en la quiebra, sino que ya venía mal desde años atrás. Lamentablemente, desde el 2016 se generó una deuda muy grande en la institución, impagable, y pensamos que Edificaciones Inmobiliarias, que cuando entró al comienzo hizo las cosas muy bien, pero después lamentablemente falleció el padre, a cargo quedaron los hijos y sin que el hincha supiera dejaron una deuda aún peor de la que había. Nosotros entramos y nos encontramos con una realidad muy complicada", agregó.

Aldo Olcese reconoció que por él, Deportivo Municipal está en Tercera División, pero que no tiene toda la culpa de lo ocurrido con el club. Foto: Andina

Deportivo Municipal comenzó de gran forma la Liga 3

Ahora bajo la presidencia de Humberto Salas, Deportivo Municipal comenzó su participación en la Liga 3 2025 y de gran forma, pues en dos fechas ha sumado 4 puntos, que lo ponen en el segundo lugar del grupo B. En su debut, empataron sin goles ante la reserva del Sport Boys, mientras que el último domingo vencieron 1-0 a Alianza Lima II con gol de Eduardo Cabrera.

Deportivo Municipal todavía no conoce de derrotas en la Liga 3 2025. Foto: Difusión

