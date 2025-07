César Acuña apuntó contra Paolo Guerrero tras descenso de Vallejo: "No con estrellas se gana..."

Uno de los fichajes que paralizó al país fue la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo en el 2024. El 'Depredador' dio la gran sorpresa al salir de Liga de Quito para jugar en Trujillo, en medio de lo que se creía que su regreso al fútbol peruano iba a ser en Alianza Lima.

Sin embargo, como es de conocimiento público, el delantero terminó desligándose del elenco 'poeta' y así llegar al club de sus amores para fines del 2024. El equipo blanquiazul no logró ser campeón de la Liga 1, mientras que los trujillanos se fueron al descenso para lamento de sus seguidores.

César Acuña se refiere a Paolo Guerrero

En diálogo con el streamer 'Cristorata', César Acuña no solo lamentó el descenso de la Universidad César Vallejo a la Liga 2, sino con los refuerzos que llegaron y que no pudieron consolidarse como equipo. Justamente, uno de ellos fue Paolo Guerrero, quien no logró cumplir los objetivos de la directiva.

En medio de este recuerdo, Acuña no dudó en indicar que "no se gana con estrellas", así como que en un equipo "necesita de un líder" para conducir al plantel. Dado que esas falencias tuvo la UCV, ahora espera que el equipo vuelva a ascender para seguir compitiendo en el máximo nivel.

"Hemos bajado a Segunda, pero en el 2024 armamos un gran equipo… Estaba Paolo (Guerrero), el capitán de la 'U'. Contratamos estrellas. Un gran mensaje 'No con estrellas se gana'. Se gana como equipo. No con estrellas se campeona, lo que hay que hacer es un equipo y un buen líder que maneje el equipo", manifestó César Acuña.

(VIDEO: Kick 'Cristorata')

Paolo Guerrero y sus números con César Vallejo

Durante la temporada 2024, Paolo Guerrero jugó nueve partidos con la Universidad César Vallejo entre Torneo Apertura y Copa Sudamericana. El delantero registró tres goles y una asistencia. Un total de 676 minutos para el atacante que no logró tener un buen rendimiento con los 'poetas'.