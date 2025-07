Jhilmar Lora realizó sorpresiva publicación en medio de los rumores sobre su futuro en Cristal

El Torneo Clausura 2025 inició y Sporting Cristal sigue siendo noticia en los últimos días en medio del mercado de fichajes. Y es que en los últimos días se conoció la purga de 7 de futbolistas, siendo Jhilmar Lora uno de los nombres que se maneja en dicha lista, por lo que su futuro aún es incierto.

En medio de esta situación, y a poco de disputarse la segunda fecha, el futbolista rimense captó la atención de los hinchas celestes y sus seguidores con una publicación que hizo, generando diversas reacciones. Cabe señalar que el lateral derecho nacional tuvo la oportunidad de ser convocado a la selección peruana en más de una ocasión.

Jhilmar Lora llamó la atención de los hinchas de Sporting Cristal

Tal como pudo verse en sus recientes historias de Instagram, Jhilmar Lora sorprendió al subir un video de su arduo entrenamiento en medio del desarrollo de la Liga 1, enfocado en mantener el ritmo de competencia para lograr los objetivos que tiene en lo que queda de esta temporada.

Aunque su publicación no guarda relación con la salida de jugadores del club del Rímac, lo cierto es que su video no dejó de captar la atención de los cibernautas, quienes siguen atentos al contenido de una de las promesas de Sporting Cristal que en este 2025 no ha mantenido su mejor versión.