LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Silvio Valencia sobre sus 'primicias': "Soy presidente de la Federación de Patinaje sobre Hielo"

El siempre polémico periodista Silvio Valencia respondió de forma graciosa a comentarios de los hinchas sobre sus 'primicias' del fútbol peruano.

Mauricio Ubillus
Silvio Valencia se pronunció tras no acertar en una de sus 'primicias'.
Silvio Valencia se pronunció tras no acertar en una de sus 'primicias'. | CONSEÑAL TV
Uno de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país es Silvio Valencia. Con su forma muy peculiar, el comunicador se ha ganado el cariño y a veces las críticas de los hinchas del fútbol peruano por las 'primicias' que suelta, las cuales a veces acierta y otras lamentablemente se equivoca.

Una de sus más recientes 'bombas noticiosas' la dio hace una semana, cuando aseguró por todo lo alto que Yordy Reyna regresaría al Perú para fichar por Alianza Lima de cara al Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, esto fue falso ya que el delantero concretó su llegada al Rodina Moscú de la Segunda División rusa.

"Va a llegar de todas maneras, Yordy Reyna va a ser jugador de Alianza Lima, entre martes y miércoles. Acabo de recibir nuevamente el mensaje, me dicen, 'estate tranquilo, que ya le dio el sí a Alianza'", reveló en su momento.

Yordy Reyna fichó por Rodina Moscú para la temporada 2025-26. Foto: Rodina Moscú

Silvio Valencia se refirió sobre la 'primicia' fallida de Yordy Reyna

Este error del popular 'Sensei' hizo que se ganara algunas 'burlas' de los aficionados. Justamente en el programa 'En Caliente', uno de estos le dejó un comentario y el periodista sorprendió al responderle de forma graciosa como lo caracteriza, aceptando que tuvo una 'patinada' con la información errada.

"Soy presidente de la Federación de Patinaje sobre Hielo. Me voy por la reelección", fueron las palabras de Valencia en el espacio emitido por el canal de Youtube Con Señal TV que generaron las carcajadas de todos los panelistas.

Video: En Caliente - Con Señal TV

Es preciso señalar que las declaraciones de Silvio Valencia las dijo en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por el doctor Luis Cotillo, Aldo Olcese, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

