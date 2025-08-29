Campeón con Alianza Lima fue duramente castigado: Quedó inhabilitado por cuatro años

A los 2018 años, José Cotrina vivía uno de los momentos más importantes en su carrera deportiva: Debutó profesionalmente en Alianza Lima. En el 2017 logró el título nacional con el cuadro blanquiazul. Sin embargo, en el 2019 el volante dejó Matute para jugar en Mannucci.

PUEDES VER: Exjugador del descendido Binacional es el flamante fichaje de club campeón de la Liga 1

Tras su paso por el conjunto 'Carlista' militó en Unión Huaral, Santos de Nazca, UTC, Carlos Stein, Alfonso Ugarte, Deportivo Llacuabamba y Bella Esperanza de Cerro Azul (club que disputa la Copa Perú).

José Cotrina en el clásico Alianza Lima vs. Universitario | FOTO: Líbero

José Cotrina fue duramente castigado

Tras un incidente con los árbitros durante el partido entre ASA FC de Chancay y Bella Esperanza de Cerro Azul, duelo que se realizó en el Estadio Rómulo Shaw Cisneros, la Comisión de Justicia de la Liga Deportiva Departamental de Futbol de Lima fue drástica con su sanción con José Cotrina.

El exAlianza Lima quedó inhabilitado por cuatro años. Es decir, José Cotrina no podrá jugar, tanto en el ámbito profesional o amateur, hasta el año 2029.

José Cotrina posando con la camiseta de Alianza Lima

Cotrina no fue el único sancionado. Llosa y el director técnico Llosa también fueron inhabilitados por cuatro años. Flores, Arrazábal y el utilero Carlos Alvarado fueron castigados por tres años.

Además, el Club Deportivo Bella Esperanza deberá pagar una multa de 1 UIT y el 5% de una UIT por las tarjetas. Así lo informó Full Deportes.

Club Bella Esperanza busca revertir la sanción

El club Bella Esperanza apeló el castigo impuesto por la Comisión de Justicia de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lima ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Quieren que el recurso sea declarado fundado en su totalidad, además de absolver a los jugadores y parte del comando técnico.

Según indicaron en Hinchas Pelotas, el presidente del club, Carlos Negrón Casas, considera que la sanción es desproporcional, injusta e ilegal. "Han violado los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y al trabajo de los deportistas y el cuerpo técnico, ya que las sanciones de 3 y 4 años les impiden ejercer su profesión", expresaron.