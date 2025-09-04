- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Uruguay vs Perú
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Christian Cueva lanza alarmante comunicado previo al Perú vs Uruguay: "Ayúdenme..."
Previo al Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026, Christian Cueva remece las redes con inesperado comunicado para sus miles de seguidores, ¿Qué pasó?
Christian Cueva es noticia del momento tras publicar un inesperado comunicado a poco de jugarse el partido de Perú vs Uruguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026. El volante de Emelec es muy activo en redes sociales, por lo que miles de cibernautas han reaccionado a su post.
PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2026: canales, streaming y horarios hoy
El popular 'Aladino' ha informado que una persona viene usando su imagen y nombre en una cuenta de la red social 'TikTok'. No solo muestra algunos videos en esta plataforma, sino que conversa con algunos seguidores y hace aparentar como si fuera el verdadero futbolista profesional de Emelec.
Ante este hecho que ha sido reportado por usuarios, el mismo Cueva se ha pronunciado públicamente para indicar que lo ayuden a denunciar dicha cuenta para que se bloquee automáticamente. Es claro que este tipo de actos son inaceptables e ilegítimos, por lo que es volante nacional espera tomar las medidas respectivas.
"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias", escribió Christian Cueva en su cuenta de Instagram.Comunicado de Christian Cueva.
Christian Cueva no fue convocado a la selección peruana
Pese a ser la gran figura de Emelec de Ecuador, Christian Cueva no fue llamado por Óscar Ibáñez para la fecha doble de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. El elenco nacional afrontará esta etapa decisiva sin la presencia de nuestro compatriota, por lo que se verá más adelante si estará en la órbita de la selección peruana para la fecha FIFA de octubre y/o noviembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00