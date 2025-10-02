Chevaristo lloró de impotencia en vivo al recordar pelea con Silvio Valencia: "Tengo un dolor..."

Chevaristo y Silvio Valencia protagonizaron una fuerte pelea en vivo luego de que Alianza Lima quedara eliminado de la Copa Sudamericana ante U. de Chile. Esta rotunda discusión generó que el periodista Evaristo Ccoicca salga al frente y llore de impotencia a través del canal de Erick Delgado y Paco Bazán.

Chevaristo lloró al recordar pelea con Silvio Valencia

En el programa llamado 'Ni Loco Ni Santo', que se transmite por el medio Entre Palos TV, Chevaristo fue el invitado especial del programa liderado por Delgado y Bazán días después de su polémica pelea con Valencia en el canal de Erick Osores y Gonzalo Núñez.

Video: Ni Loco Ni Santo

Al tomar el micrófono para dialogar sobre cómo se sentía, el también llamado Evaristo Cruz se quebró al recordar su episodio más trágico vivido en el periodismo. Es por eso que, mientras decía las siguientes palabras, lloró:

"Quiero pedir disculpas públicas a Silvio porque es un amigo de la primera hora. A mí me duele en el alma. Anoche hablé con su hijo, que es muy amigo mío. Siento un dolor en el alma porque es mi amigo, me fui llevando", afirmó en primera instancia.

"Yo jamás pensé que con un amigo me iba a pelear. A veces hay palabras que duelen más que una discusión. Le dije a la mamá de Silvio que me disculpara, principalmente a ella. Después ya está, yo no puedo retroceder y hay que asumirlo. Ahora hay que seguir, yo trabajo Trivu TV y además trabajo con él en otro lado. Yo respetaré lo que decida la otra casa", concluyó.

Las palabras de Chevaristo se reflejan como un dolor que llevo dentro de su ser pues siente que perdió más que a un compañero de trabajo sino a un amigo que empezó con él en el periodismo nacional.

Además, dejó en claro que se disculpó con la familia de Silvio Valencia, en referencia a su hijo, a quien considera su amigo, y con su madre, a quien respeta mucho, expresando únicamente palabras de disculpas por lo sucedido.

Por último, mencionó que respetará las decisiones de la productora que lidera el streaming de Erick y Gonzalo tras la pelea que se dio en vivo entre Silvio Valencia y él, Chevaristo.