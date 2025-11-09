Johan Fano, ex Universitario, lanza fuerte crítica a fichaje de Alianza Lima: "No lo querían"

A pesar de haber jugado en diversos equipos, Johan Fano es uno de los referentes de Universitario por la cantidad de goles importantes que realizó con el equipo 'crema'. Actualmente está retirado, pero de igual manera sigue de cerca el desarrollo del fútbol peruano. El delantero no se guardó nada y lanzó más de un dardo en referencia a uno de los fichajes de Alianza Lima.

Para la presente temporada, Alianza Liima se reforzó con un jugador que llegó para convertirse en el nuevo '10' de los blanquiazules, pero su temporada irregular ha sido señalada por los mismos hinchas. Ahora, también se suma Johan Fano, recordado goleador que vistió la camiseta de diversos clubes peruanos, entre ellos Universitario.

Johan Fano critica a fichaje de Alianza Lima

En Alianza Lima se intentó crear un equipo enfocado en conseguir el campeonato nacional; sin embargo, otra vez se quedaron con las manos vacías. Algunos fichajes de la presente temporada no funcionaron y uno de los que se señala es Pablo Ceppelini y Johan Fano no dudó en señalar al experimentado jugador uruguayo que podría dejar La Victoria a fin de año.

"Pregunta si era titular y cuántos partidos jugó en el semestre. Primero, a Cepellini no lo querían más allá, segundo, no era titular indiscutible en Atlético Nacional, alternaba, entraba y jugaba. Yo te estoy hablando de un jugador referente", señaló Johan Fano en el programa 'Mano a mano'.

Contrato de Pablo Ceppelini con Alianza Lima

El futbolista de 34 años que llegó como uno de los flamantes refurezos de Alianza Lima, tiene contrato con el club blanquiazul hasta el 2026; sin embargo, es importante señalar que el club 'Íntimo' tiene la posibilidad de seguir lo acordado, cederlo o rescindir el documento.