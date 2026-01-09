Ex Alianza Lima dio inesperado comentario sobre la decisión de Universitario de no vender a Inga

Se conoció que Sporting Kansas City de la MLS lanzó una oferta a Universitario para comprar el pase de César Inga. Sin embargo, el cuadro crema señaló que el jugador de 23 años no está a la venta y es un elemento importante para el sistema de Javier Rabanal.

La medida que tomó el conjunto estudiantil desató el debate entre los hinchas. Algunos se mostraron a favor y otros cuestionaron la medida. Wilder Cartagena se pronunció al respecto y señaló que llegar a la MLS lo hubiera ayudado a crecer como jugador.

"Sí, justo vi la noticia, creo que ayer en la noche justo me enteré de eso, creo que primero, lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. La verdad que hubiera gustado que venga Inga, si tenía la posibilidad, como se habló, de que venga a una liga así, a la edad que él tiene, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho", expresó Cartagena en Nada que no Sepa.

Luego, el jugador, que pasó por Alianza Lima y actualmente milita en Orlando City, resaltó el nivel de César Inga y explicó que los clubes (en este caso Universitario) también tienen derecho a decidir lo mejor para su talento.

"Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto tanto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho, pero bueno, su club decidió eso y bueno, también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores", puntualizó.

¿Hasta cuándo es el contrato de César Inga con Universitario?

César Inga es uno de los importantes talentos que tiene Universitario de Deportes. El contrato del jugador que puede cumplir rol de defensor o lateral es hasta finales del 2027.

Javier Rabanal, entrenador de la 'U', señaló que César Inga no está a la venta; su intención es contar con el jugador y tras finalizar la temporada 2026 podrá aceptar cualquier oferta.

"Se habló bastante sobre una oferta por Inga. Él es vital en mi esquema y quiero que se quede en el club para que complete un buen año con nosotros. Si después llegan más propuestas, podrá tomarlas. Es un deportista que cumple con todo lo que busco para distintos puestos",indicó el DT de la 'U' en Canal N.