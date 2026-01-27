Ex Universitario salió del retiro y es el flamante fichaje de club arequipeño: "Refuerzo de lujo"

Quién diría que podría cambiar de opinión, pero tras despedirse en diciembre está de regreso en el fútbol peruano. Jugó en grandes equipos como la UCV, Sporting Cristal y Universitario. Se destacó siempre por su capacidad goleadora, pese a ser defensa. En Arequipa lo presentaron con mucha ilusión y a sus 39 años quiere seguir siendo referente.

"Con el corazón lleno de orgullo y emoción, anunciamos la llegada de Jersson Vásquez, un refuerzo de lujo que vestirá nuestros colores para esta temporada". De esta manera el Club Amigos de la PNP de Cayma anunciaba el fichaje del futbolista que hace un mes estaba de vacaciones con su familia. En su mejor momento era un crack, ahora podría volver a su mejor forma a lo Paolo Guerrero. Ya se verá.

Elogios para el lateral peruano

"Jersson llega para comandar la zona defensiva, aportar jerarquía, liderazgo y una mentalidad ganadora que contagia. Hoy Cayma no solo suma un jugador, suma un líder, un referente y un sueño más cerca de hacerse realidad", de esta manera su nuevo club lo reconoció. Ganar la Copa Perú ya no te da el ascenso a la Liga 1, por lo que tendrán que pensar en la Liga 2.

Trayectoria de Jersson Vásquez

Jersson Vásquez cuenta con una amplia trayectoria tras pasear su fútbol por varios equipos del fútbol como Sporting Cristal, Total Clean, Juan Aurich, Unión Comercio, José Gálvez y San Martín. También defendió las camisetas de Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, César Vallejo, Juan Pablo II y Deportivo Moquegua. Ahora tiene un nuevo reto en Cayma.

En sus más de 20 años de carrera, Jersson Vásquez ha anotado un total de 50 goles, consolidándose como un defensor con gran llegada al arco rival. Su etapa más goleadora la vivió en Universitario de Deportes, club donde registró 16 anotaciones, su cifra más alta vistiendo una sola camiseta.