Equipo peruano de fútbol profesional anuncia se retiro de la Liga: "Falta de compromiso"

Sin importar los buenos resultados que registraba en su respectiva competición, este importante club sorprendió con la radical noticia al anunciar que no será parte de la Liga y de esta manera, la ciudad de Andahuaylas se queda sin un importante representante.

Equipo peruano se retira del fútbol profesional

A pesar de la gran campaña que está realizando Los Chankas en la Liga 1, el fútbol de Andahuaylas recibe un duro golpe luego de que uno de los clubes más importantes de dicha locación confirmó que se retira a nivel profesional. Se trata de Defensor José María Arguedas, que se ‘bajó’ de la Liga 3 antes del inicio del torneo.

"El Club Defensor José María Arguedas se dirige a toda la afición andahuaylina para expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo constante e incondicional brindado a lo largo de estas temporadas", indican en el comunicado.

A través de este medio, también hicieron saber el motivo que los llevó a tomar esta decisión. "Esta determinación responde a la falta de compromiso y valoración por parte de algunos futbolistas hacia el esfuerzo humano, económico e institucional realizado por la dirigencia. Esta situación ha generado un ambiente que no permite continuar con el objetivo trazado", agregaron.

Equipo peruano se retira del fútbol profesional.

En la temporada anterior, el club José María Arguedas fue uno de los protagonistas del campeonato de la Liga 3, donde llegaron hasta semifinales y fueron superados por Sport Huancayo, campeón del torneo. “Trabajaremos para reorganizarnos y volver más fuertes, con bases sólidas que realmente representen los valores del club y de nuestra tierra”, señalan sobre su posible regreso.

Esta noticia tomó por sorpresa a toda su hinchada y es que ya se contaba con el comando técnico designado para afrontar la temporada, se realizaron fichajes y también se encontraban realizando trabajos de pretemporada.