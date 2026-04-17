Se viene un nuevo problema en la Liga 2, ya que se acaban de quedar con un club menos para la presente temporada. A través de un comunicado oficial, la Liga de Fútbol Profesional de Fútbol (LFPP) confirmó que decidieron aceptar la renuncia de San Marcos FC luego que el club haya enviado su comunicado el pasado 16 de abril.

Además, el máximo organismo del fútbol peruano comunicó que, al haber aceptado esta renuncia, el cuadro no volverá a ser miembro de la LFPP y que, por lo tanto, todos los clubes que enfrenten a San Marcos FC de aquí en adelante serán declarados con un marcador final de 3-0 a su favor. Lee a continuación el comunicado oficial sobre la salida de este club.

Comunicado de la Liga 2 sobre San Marcos FC

El pasado 16 de abril de 2026, la institución deportiva San Marcos FC presentó formalmente su renuncia voluntaria a la Liga2 Caliente 2026, argumentando razones económicas y financieras.

Tras recibir la comunicación oficial, y de acuerdo a la normativa vigente, hemos decidido aceptar dicha renuncia. Como consecuencia, el club perderá su condición de miembro de la LFPP, de conformidad con lo establecido en los Estatutos.

Asimismo, se comunica que todos los partidos que San Marcos FC debía disputar de aquí en adelante en la Fase Regional serán declarados con un marcador final de 3-0 a favor de sus rivales, correspondiendo jornada de descanso, en la fecha respectiva, a los clubes que debían enfrentarlo.

Es necesario precisar que, tal como lo viene haciendo, la LFPP continuará cubriendo los gastos de transporte aéreo y terrestre de los clubes, así como el costo del equipo arbitral. Además, lo invertido por clubes visitantes en hospedaje será reconocido por la LFPP, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Como institución, hacemos un llamado a los clubes a asumir con seriedad sus responsabilidades y reafirmamos nuestro compromiso con el correcto desarrollo y la integridad de la competencia”, se puede leer en el comunicado de la Liga.