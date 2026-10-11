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Melgar finalmente se quedó con los tres puntos del partido e ilusiona a su hinchada

Melgar generó emoción entre su hinchada al confirmar mediante una publicación que se quedó finalmente con los tres puntos del partido.

Francisco Esteves
Melgar finalmente se quedó con los tres puntos del partido.
Melgar finalmente se quedó con los tres puntos del partido. | Foto: Composición Líbero.
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Melgar sorprendió a todos sus hinchas luego de que estuvieran pendientes del partido con Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cual terminó igualado 2-2 en el Estadio Monumental de Ate. Resulta que el cuadro rojinegro obtuvo tres puntos importantes.

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Dejando de lado el encuentro del plantel principal, que pudo haberse llevado los tres puntos e incluso provocó la furia de Miguel Rondelli por el arbitraje, resulta que el 'Dominó' acaba de conseguir una buena victoria en sus divisiones menores. Así lo hizo saber en redes sociales.

Melgar obtuvo tres puntos importantes

¡Triunfo arequipeño! Nuestra Sub-16 inicia con pie derecho la rueda de revanchas de esta Fase 2 y los tres puntos se quedan en casa”, indicó Melgar para alegría de todos sus aficionados. El conjunto del Misti derrotó 3-1 a CD Moquegua y entusiasma con su buen rendimiento.

Melgar

Melgar venció a Moquegua.

Los goles del importante compromiso fueron obra de Stefano Loza, Alexandro Ventura y Carlos Dueñas. Asimismo, es válido precisar que el triunfo fue por la Liga Nacional Juvenil 2026 y acerca al elenco rojinegro a su objetivo.

Vale precisar que este es el torneo oficial de menores organizado por la FPF y también compiten los equipos Sub-18 de cada club de la Liga 1. El vencedor de esta última categoría clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 del 2027.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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