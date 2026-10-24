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Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: así quedaron los partidos de ida de los dieciseisavos
Conoce los resultados de los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026.
Momento clave de la temporada en la Copa Perú Etapa Nacional 2026 en el que 32 equipos siguen en carrera por el sueño del ascenso a la Liga 2 2027. Los dieciseisavos de final están en carrera y acá te damos los resultados de cada uno de los partidos de ida que servirán para marcar el camino de cara a los choques de vuelta.
Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: dieciseisavos de final
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Heraldos Negros vs CSD Bancos - 12.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
- Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - 1.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
- Virgen de las Nieves vs Vinicunca FC - 1.00 p. m. | Estadio La Tomilla
- Sport Machete vs CCD Cachorro - 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Atlético Evza vs Deportivo El Inca - 12.00 p. m. | Estadio Municipal de Cushipampa
- Atlético Torino vs Domingo Dianderas - 1.30 p. m. | Estadio Campeonísimo de Talara
- AD El Combe vs Bella Esperanza - 2.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón
- Cruz de Chalpón vs Virgen de la Natividad - 2.00 p. m. | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Por La Santa FC vs Sociedad Tiro 28 - 3.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)
- Shanao FC vs Leones de Anccaca - 3.00 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- CEFUT Juliaca vs Atlético Nacional de Iquitos - 3.00 p. m. | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Sport Huaja vs ADEVIL FC - 3.30 p. m. | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Alianza Arenal vs ADA Cajabamba - 3.30 p. m. | Estadio Municipal de Moro
- Arsenal Lawn Tennis vs Juventud Palmeiras - 5.00 p. m. | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys vs CESA Huancayo - 6.00 p. m. | Estadio Teobaldo Pinillos Oleachea
- Sport Áncash vs Viagoga FC - 8.00 p. m. | Estadio Rosas Pampa
¡Vamos al Circo!
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