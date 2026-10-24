Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: así quedaron los partidos de ida de los dieciseisavos

Momento clave de la temporada en la Copa Perú Etapa Nacional 2026 en el que 32 equipos siguen en carrera por el sueño del ascenso a la Liga 2 2027. Los dieciseisavos de final están en carrera y acá te damos los resultados de cada uno de los partidos de ida que servirán para marcar el camino de cara a los choques de vuelta.

Resultados Copa Perú Etapa Nacional 2026: dieciseisavos de final

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Heraldos Negros vs CSD Bancos - 12.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica

Defensor Patibamba vs Unión Minas Pamputa - 1.00 p. m. | Estadio Las Américas (San Juan Bautista)

Virgen de las Nieves vs Vinicunca FC - 1.00 p. m. | Estadio La Tomilla

Sport Machete vs CCD Cachorro - 3.30 p. m. | Estadio IPD Huancavelica

DOMINGO 25 DE OCTUBRE