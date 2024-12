Alianza Lima: ¿Porqué Gabriel Achilier no pudo debutar con el cuadro blanquiazul?

Achilier a su llegada al Surya Hotel: Twitter: Camila Zapata

Su fichaje fue cuestionado porque Achilier no jugaba desde el 14 de febrero del 2020 en el Morelia. El defensa recién se enteraba que Alianza Lima había descendido deportivamente semanas antes.

“Al llegar a Perú entendí la situación del club, que deportivamente había descendido. Si bien trataron de buena manera de hacerme sentir bien, los días posteriores fueron de incertidumbre total porque no había certeza de lo que pasaría y esto sigue hasta el día de hoy”, declaró Achilier a las afueras del hotel de Magdalena.

Gabriel Achilier con el Orense

Se pensó que Gabriel Achilier podía llegar al club al tener dos años de contrato. "De momento no tuve ninguna conversación, pero creo que será en estos días. Estoy muy feliz por esta noticia de que Alianza estará en primera. Tuve que tomar otra decisión para estar activo, pero pertenezco a Alianza. Hay que ver qué pasará", reveló para Alianza History.

“Al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento, no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora”, declaró Achilier.