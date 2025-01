Wilmer Aguirre el sacrificado: Leiton y Benavente en la lista de concentrados

LIBERO pudo conocer este sábado por medio de nuestro periodista José Varela que tal como lo venimos informando días atrás, Cristian Benavente efectivamente estará en la lista de concentrados para este encuentro; sin embargo, ello no significa que vaya a ser titular.

Otro de los futbolista que volvió a meterse en la lista de concentrados es el ecuatoriano Daralin Leiton . Como se sabe, el mediocampista de apenas 20 años no fue tomado en cuenta para partido anterior, por lo que este domingo tendrá una nueva oportunidad.

Pero no todo es bueno en Alianza Lima. También se pudo conocer que así como Benavente y Leiton están en la lista de concentrados, el delantero Wilmer Aguirre no quedó en la nómina de convocados de 20 futbolistas, por lo que es seguro que no estará ante Mannucci.