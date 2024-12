Mr. Peet reveló detalles del fichaje que no se sumará a Alianza Lima el 2025: "Llegó la carpeta"

Luiz Felipe Scolari fue ofrecido a Alianza Lima/Foto: X

"Tengo entendido que el técnico en Alianza Lima va a ser Néstor Gorosito. Lo de Luiz Felipe Scolari, fue una información que se la escuché a Julián Fernández. A mí me llama la atención que Scolari haya sido ofrecido en el mercado peruano, me llama la atención sin decir que sea cierto", sostuvo Mr. Peet en la última edición del programa de YouTube 'Madrugol'.

"Hay gente que me ha dicho que sí llegó la carpeta de Felipe Scolari, pero de ahí a que se haga realidad es distinto. En Alianza Lima se había avanzado mucho con Gorosito, con lo de Scolari, al menos yo no tengo conocimiento absoluto que se haya avanzado y no haya pasado de una simple posibilidad como lo de Keylor Navas. A veces llegan carpetas con nombres importantes y no necesariamente porque lleguen se van a dar", sentenció.