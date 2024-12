¿No hay dinero? Alianza Lima dejó escapar a 3 futbolistas de selección internacional

Sin embargo, lejos de contrataciones, Alianza Lima también ha decidido no contar más con futbolistas que Néstor Gorosito no contempla en sus planes. En esa línea, existen 3 jugadores extranjeros en específico que representan a sus respectivas selecciones y que la escuadra de La Victoria optó por dejar ir. ¿Quiénes son?

El primero es Jiovany Ramos , central que hace poco dejó el club de forma oficial y deberá analizar dónde continuar con su carrera profesional. El defensor es internacional habitualmente con Panamá y por ello los íntimos decidieron fijarse en él, pero lamentablemente para sus aspiraciones no consiguió rendir con Alejandro Restrepo ni con Mariano Soso.

Alianza Lima anunció la salida de Jiovany Ramos.

Luego tenemos el caso de Pablo Sabbag , delantero colombiano que gracias a su ascendencia venía siendo convocado por la selección de Siria e incluso jugó la Copa de Asia. El artillero no logró mostrar su mejor versión este 2024 y las lesiones complicaron su rendimiento, por lo que hace poco Alianza Lima lo despidió mediante sus redes sociales.

Alanza Lima se despidió así de Pablo Sabbag.

Finalmente, en la lista hay otro atacante y se trata de Cecilio Waterman. El '9' blanquiazul forma parte de la selección panameña y ha sido subcampeón de la Copa Oro de Concacaf, pero esta campaña las lesiones hicieron que no pueda jugar en el Torneo Clausura y los de Matute prefirieron no contar más con sus servicios, aunque es el único de los 3 que todavía no ha sido anunciado oficialmente como baja.