Roverano criticó a un jugador de Alianza Lima y elogió a su reemplazo confirmado: "De nivel"

Ángelo Campos disputó 27 partidos oficiales con Alianza Lima esta temporada/Foto: Luis Jiménez - LIBERO

"Creo que ha tenido una buena temporada pero me parece que le ganó un poco el personaje, esa parte no me gustó mucho. Un jugador tiene que ser más profesional que hincha, él fue lo contrario. Es buen arquero pero no estoy muy de acuerdo en querer ganarte a la hinchada por ser hincha más que por ser buen arquero profesional", manifestó Roverano en una entrevista con Ovación .

"No quiere decir que no sea buen arquero pero yo creo que el arquero de un equipo grande es un arquero serio, que se dedica a tapar más que al tema mediático y creo que en esa parte él erró y eso es lo que conlleva a que traigan un arquero", agregó.

Guillermo Viscarra será el primer refuerzo extranjero de Alianza Lima para el 2025/Foto: GLR

"En la parte futbolística creo que no dejó ir pero esa parte le ganó un poco y ha llevado a que traigan a otro arquero. Hoy Alianza va a tener dos muy buenos arqueros y cualquiera de los dos que juegue está al nivel. Lo conozco a la distancia (sobre Viscarra), no tengo mayores referencias. Lo que he visto de él me ha gustado y me parece un arquero diferente. A veces mucha gente ningunea por ser boliviano pero ha demostrado que en la selección y en su equipo que es buen arquero. Además, en el Perú se juega mucho en altura y él está acostumbrado. Me parece que es un arquero de nivel", finalizó.