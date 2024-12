Sonó como fichaje en Alianza Lima y se habría despedido de su club: "Si me tengo que ir..."

En esa línea, finalizado el cotejo y en medio de toda la celebración, el mediocampista charrúa fue consultado sobre qué le depara en el 2025 y aclaró que su vínculo contractual con el cuadro 'Verdolaga' vence en diciembre del 2024 y aún viene analizando si seguirá en el equipo. Adicionalmente, precisó su deseo de continuar en el conjunto liderado por Efraín Juárez, sin embargo, de no prosperar su renovación se iría a lo grande.

"Yo estoy hasta diciembre, vamos a ver qué pasa, estamos en conversaciones con el presidente, ojalá todo llegue a buen puerto, uno se quiere quedar pero si me tengo que ir, me iré por la puerta grande", manifestó el ex Peñarol a través de una entrevista con WinSports.