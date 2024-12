Celebró el bicampeonato de Universitario pero sería flamante fichaje de Alianza Lima

Publicación de Miguel Trauco.

En plena competencia del 2024, Miguel Trauco lamentó que no recibió la llamada de Universitario: "Nunca me llamaron, por ese lado no podría decir lo que pasó. Nunca tuve propuesta de la 'U', yo los esperé hasta el final, pero ellos nunca tuvieron una propuesta", sostuvo en rueda de prensa.