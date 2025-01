Alianza Lima perdería el caso ante Brian Farioli: "Su jefe médico es inexperto"

Alianza Lima se encuentra en muchos problemas por el caso de Brian Farioli , quien no pasó los exámenes médicos en el cuadro victoriano y por ende deberá regresarse a Argentina. Sin embargo, el mediocampista asegura estar al 100% y demandará ante la FIFA a los íntimos si no le permiten firmar contrato. En medio de esta disputa, un reconocido doctor a nivel internacional impactó con declaraciones al respecto .

"Siempre he dicho que para estar en un club grande debes hacer un mérito. Tengo entendido que el jefe del departamento médico no tiene experiencia. Yo lo tuve en el 2016 en menores por tres meses, y que yo sepa nunca más estuvo en un club profesional de fútbol. Ni en Copa Perú, ni en segunda, por lo que me imagino que el salto a Alianza Lima habrá sido por dedocracia y no meritocracia. Esas son las consecuencias cuando pones a un médico joven y sin experiencia", precisó.