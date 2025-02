Néstor Gorosito dejó potente advertencia a DT de Boca tras victoria de Alianza: "Gago no..."

Precisamente, luego de la valiosa victoria frente al 'Tricolor'. Néstor Gorosito , DT del elenco blanquiazul habló en conferencia de prensa donde no dudó en referirse sobre lo que será el próximo duelo de sus dirigidos en el certamen Conmebol . En esa línea, envió una potente advertencia al estratega del conjunto 'Xeneixe', Fernando Gago , argumentando que, los entrenadores no definen los partidos, sino los futbolistas dentro del terreno de juego.

Fernando Gago, DT de Boca Juniors enfrentará a Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025/Foto: X

"Adentro de la cancha somos 11 contra 11, y Gago no juega, juegan los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan, y los entrenadores perdemos. Pero lo más importante de todo es la materia prima, los jugadores. Lo tengo claro desde que jugaba: no me gustaba los entrenadores que se creen que son muñequitos y los mueven para acá y para allá. Pero bueno, son formas y nadie tiene la verdad en el fútbol. Considero que los más importantes son los jugadores y son ellos quienes le dan el brillo al entrenador", sostuvo Gorosito.

"Intentar no. Nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamericana, dentro de la cancha somos 11 contra 11, y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. Estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos dirá si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto acá como allá para ganar. Vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar, no para ver que pasa y que va a hacer Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quien juega mejor. En fútbol es difícil hablar de lo que pueda llegar a pasar", agregó el DT del conjunto victoriano.