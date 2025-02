Aguirre le da importante recomendación a Alianza para duelo ante Boca: "No se puede descuidar"

En entrevista con Radio Ovación, el 'Zorrito' dejó en claro que el conjunto victoriano no debe salir con miedo a la cancha de Boca, sino con hambre de gloria. Además, les recomendó que no vayan a jugarle de tú a tú como lo hicieron de local y que estén atentos durante los 90 minutos, pues una desconcentración les puede costar muy caro ante una oncena con futbolistas habilidosos.

"Alianza tiene que salir con hambre de gloria, no jugarle de igual a igual porque ahora es visita pero siempre tapándole los lados fuertes de Boca, no se puede descuidar, no se puede dar el lujo porque Boca tiene jugadores de buen pie", declaró el experimentado atacante de 41 años en reciente emisión del programa radial 'La Hora de Lalo'.