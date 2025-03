Mr. Peet y su rotunda postura de cara al partido ante Deportes Iquique: "Alianza es superior"

Solo es cuestión de horas para ver el partido entre Deportes Iquique vs Alianza Lima por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 . El cuadro blanquiazul llega motivado a estos 90 minutos tras tener una semana de ensueño al eliminar a Boca Juniors y derrotar a un rival directo como Sporting Cristal por la Liga 1.

Como parte de la antesala, el periodista deportivo, Peter Arévalo , no dudó en pronunciarse desde Chile para L1 MAX. Fiel a su estilo, dejó en claro que Alianza Lima es "superior" a Deportes Iquique, a pesar de que el cuadro chileno dio el batacazo al dejar fuera a Deportes Tolima en Colombia.

El popular "Mr. Peet" indicó que el equipo blanquiazul no puede sentir presión en tierras chilenas luego de haber estado jugando en buen nivel en La Bombonera. Por si fuera poco, no se amilanó en la tanda de penales al no errar ningún solo remate.