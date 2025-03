¿Polémica? Conmebol publicó audios del VAR del penal no cobrado a Iquique contra Alianza Lima

Luego de varios días del duelo clave en Chile entre Deportes Iquique y Alianza Lima , la Conmebol decidió publicar los audios del VAR con relación a una jugada que desencadenó todo tipo de polémicas en Sudamérica. Y es que una aparente mano de Guillermo Enrique habría ocasionado la molestia del cuadro chileno por no pitarle la pena máxima.

"Posible mano. Zoom por favor. En la barriga. No la toca. No toca. Hay un espacio en la mano. No toca. Está en posición normal", se oye en los audios del VAR que publicó la Conmebol.