Rebagliati apuntó contra jugador de Alianza Lima pese a clasificación: "Ha sido el peor..."

"Dentro de lo que fue el nivel de Alianza, claramente este no fue el mejor partido. Pero creo que sí hubo algunos rendimientos que hay que destacar como el de Castillo. No me desagradó para nada lo que hizo Lavandeira hasta cierto punto y lamentable que Barcos se haya retirado lesionado. Lo que sí me sorprendió fue lo de Guerrero, de todos los partidos probablemente este ha sido el peor", apuntó.