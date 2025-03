La decisión que tomó Alianza Lima con Erick Noriega tras despertar el interés del exterior

El 'Samurái' no tuvo problemas en adaptarse en la volante y en la defensa. Cumplió a creces las expectativas y hoy es uno de los gratos talentos de Alianza Lima. Premio a su buen momento deportivo, Óscar Ibáñez lo convocó a la bicolor para los encuentros ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias.

Además, José Varela informó en su cuenta de X que Erick Noriega está en el radar de varios clubes del exterior . Por ello, Alianza Lima decidió no quedarse con los brazos cruzados y 'aseguró' a su joven talento por varias temporadas.

"Yo quiero tener minutos con la bicolor y, para eso, debo de entrenar (en la Videna). Me siento preparado. No conversé sobre la posición que ocupará, pero en el puesto que me necesiten lo voy a dar todo", expresó.