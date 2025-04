¿Qué sanción podría recibir Bustos por el gesto ante Alianza Lima en el clásico?

Basándonos en el Reglamento Único de la Federación Peruana de Fútbol, el técnico podría ser sancionado bajo el artículo 65 (Incitación a la hostilidad o a la violencia) y al artículo 66 (Provocación al Público). Las consecuencias si se aplica el artículo 65 sería suspensión de partidos al menos un año y una multa no inferior a 0.5 UIT. No obstante, si se aplica el artículo 66, Bustos podría ser suspendido por lo menos dos partidos y se le impondría una multa en cuantía no inferior a 0.5 UIT.